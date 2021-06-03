國防醫學院今(3)日表示，所屬研究所一名自費碩士班學生，於日前返家線上修課期間，近日確診。

國防醫學院指出，自5月19日起即採行居家線上教學，該員研究生均於住家實施論文寫作，僅於5月26日返校繳交論文；有關匡列密切接觸者經快篩及PCR核酸檢測均為陰性，且均已隔離。

國防醫學院已立即啟動應變作業機制，進行院區消毒作業，並持續監測及掌握人員健康狀況，落實防疫作為與整備，確保校園安全。

(中時 )