國防醫學院1碩士生確診 密切接觸者均為陰性 13:152021/06/03 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防醫學院。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防醫學院今(3)日表示，所屬研究所一名自費碩士班學生，於日前返家線上修課期間，近日確診。 國防醫學院指出，自5月19日起即採行居家線上教學，該員研究生均於住家實施論文寫作，僅於5月26日返校繳交論文；有關匡列密切接觸者經快篩及PCR核酸檢測均為陰性，且均已隔離。 國防醫學院已立即啟動應變作業機制，進行院區消毒作業，並持續監測及掌握人員健康狀況，落實防疫作為與整備，確保校園安全。 高榮外包商確診 台鐵便當銷售員中鏢 文化大學4學生確診 快篩陽性14人！PCR結果出爐 (中時 ) #國防醫學院 #新冠肺炎 #台灣 #論文 #碩士生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華視主播確診第10天 嗅覺味覺異常情況好轉 10:292021/06/03 娛樂 通報延遲 確診數降不代表疫情趨緩 04:102021/06/03 焦點要聞 染疫婦產女嬰 一採陰振奮醫護 04:102021/06/03 地方新聞 桃園復興區公所2確診 261員工全採檢 04:102021/06/03 地方新聞 北市大同分局繼女警確診後 勤指中心員警又1人染疫 11:402021/06/03 社會 台南白河串門子群聚 再增2確診 04:102021/06/03 地方新聞 文化大學爆發多人確診 驚見學生翻垃圾吃 嚇壞住宿生 08:082021/06/03 生活 經發局再添1員工確診 染疫後曾在新北市府臨櫃上班 11:472021/06/03 生活 忠孝醫院爆急診醫師確診 聯醫稱院外感染 08:292021/06/03 生活 花蓮醫護唱生日歌 為確診者加油 04:102021/06/03 地方新聞 單日新增＋校正回歸 本土確診＋549 30長照機構驚傳染疫 淪重災區 04:102021/06/03 焦點要聞 政治熱門新聞 館長做蔡政府線上民調 結果出爐卻超驚人 - 政治 朱學恒花籃這16字啥意思？苦苓翻譯白話文 網：太可笑了 - 政治 永齡出這5招買疫苗 沈富雄斷言蔡政府最後結局 - 政治 影》快閃總統府「要疫苗」車龍長按喇叭逾20分鐘 警出手管制了 - 政治 董哥真心話／董智森：蔡英文 這天遲早會來 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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