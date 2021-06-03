本土疫情嚴峻，許多公益團體募款不易，連帶影響弱勢族群。更生少年關懷協會近期邀請黃子佼、曾寶儀、張芸京、王瞳等藝人做公益，推出募款計畫，為更生少年打造第二人生，規劃接風餐、職業培訓等一系列項目，讓少年找回人生起點。

更生少年關懷協會1日在嘖嘖平台上線募資計畫，從出少觀所後的接風餐、追蹤輔導到職業培訓等一系列項目，幫助青少年脫離犯罪惡性循環，重新接軌社會。更生少年阿富（化名）曾犯下詐欺與傷害罪進入少觀所，出所後受社工邀請吃了接風餐，因而下定決心重返校園，考取社工系，幫助更生少年。

「那一次和社工吃了接風餐，就像是遇到了紅綠燈，讓年少輕狂的我停了下來，重新思考我的人生！」阿富說，一份餐點、與社工的對話，讓自己看見生命的可能，最後終於考取國立大學社工系，朝目標邁進。

另一位更生少年小羽（化名）表示，家人過度重視課業，壓力大的她逃家接觸毒品，甚至挺而走險販毒，進到了少觀所，但出所後參與了公益咖啡廳「未來咖啡」，短短半年考上中餐丙級證照，生活穩定許多，自己更擔任起反毒志工，分享自己的故事。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，公益組織在疫情期間生存相當辛苦，因此這次邀集了許多熱心公益的藝人，響應這次計畫，並透過拍片鼓勵更生少年，希望透過募資計畫，讓更生少年背後故事能被更多人看見，並幫助更生少年接軌社會，若有興趣民眾可到更生少年關懷協會了解資訊。

(中時 )