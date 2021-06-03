廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮表示，這次廣東本土疫情中，有4人接種了第一劑新冠疫苗，還來不及打第二劑就被感染了。但他強調，目前發現只要接種了疫苗，即使未完成2劑接種，基本上病情都不重，臨床結果顯示「疫苗預防重症的效果很明顯」。

大陸3日公布，過去一日新增24例新冠肺炎確診病例，15例本土個案均在廣東省廣州市。在這次廣州本土疫情中首例確診、居住在荔灣區的郭姓婦人，目前仍在醫院治療，至今核酸檢測仍顯示受感染，但情況穩定。截至2日，這輪疫情感染鏈累計達61人。

雷春亮就是收治郭姓婦人的醫生，他表示，根據臨床觀察，這次本土疫情有4大特點：一，是這次的感染者普遍病毒載量高；二、病毒的傳播能力很強；三、患者病情進展迅速，潛伏期非常短；四、核酸檢測恢復無感染時間長。目前的本土病例中，只有1人核酸無感染。

雷春亮指出，在這次本土感染病例中，4人接種了第一劑新冠疫苗，但還來不及打第二劑就被感染了。但他強調，目前發現只要接種了疫苗，即使未完成2劑接種，基本上病情都不重，臨床結果顯示「疫苗預防重症的效果很明顯」。

(中時 )