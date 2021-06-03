國內上月爆發一波新冠肺炎疫情，行政院為此啟動紓困4.0方案，行政院主計總處主計長朱澤民今日表示，衛福部將追加疫苗、藥品採購檢驗等相關預算267億元，而這波紓困預算共2600億，將全數舉債支應。

朱澤民指出，近日立院三讀修正通過《紓困條例》第11、19條，紓困預算上限將達8400億元，經費可視疫情狀況分期編列，而紓困期間也將延長至2021年6月30日。朱澤民說，紓困經費在去年最初通過時，是編列600億元，第一次追加1500億，第二次追加2099億，這次也同時是第三次追加，金額是2600億。

朱澤民表示，本次追加的2600億中，防治經費佔734億，紓困經費佔1866億，而這筆2600億經費，將全數以舉債方式支應。朱澤民指出，2600億中，衛福部佔792億為最高，其次是經濟部584億、勞動部449億、教育部278億、交通部224億、農委會197億、文化部45億、通傳會14億、內政部12億、環保署5億。

朱澤民說，有關防治工作預算734億中，衛福部佔632億，交通部58億、通傳會14億、教育部11億、內政部12億，其他部會加總為7億。

朱澤民表示，防治預算中，衛福部最大筆支出為疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗267億元，而強化邊境檢疫及應變醫院整備、病患隔離治療、集中檢疫所增設、維持運作，經費為65億。

朱澤民指出，交通部的58億預算，主要是補助防疫旅館及防疫車隊53億，另補助防疫專車、運輸業防治用品5億。通傳會14億預算主要用在疫情簡訊實聯制8億，手機定位追蹤、防疫簡訊發送6億。

朱澤民說，教育部11億預算包括居家線上學習資源服務6億、大學以下學校購買防疫物資5億。內政部12億預算為協助檢疫場所勤務、協尋居家隔離失聯對象及確診病患接觸史複查工作9億，社區防疫追蹤列管、居家檢疫者照服、港區防疫3億。剩下的7億包括環保署辦理防疫廢棄物清理、補助地方防疫物資5億，農委會辦理漁港、農漁產品銷售場所環境消毒1億。

(中時 )