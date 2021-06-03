警方查獲一群人在餐廳內聊天。（台中市警第二分局局提供／張妍溱台中傳真）

全國疫情嚴峻，正值防疫關鍵時期，中央流行疫情指揮中心自19日已宣布，室內5人以上、室外10人以上的聚會通通暫停。台中市警第二分局於3日連續接獲2起，民眾舉報指稱室內群聚情事，員警趕抵查獲，分北區錦新街1家酒吧內有5人群聚打麻將、及成功路某家餐館內有5人群聚喝酒聊天，依《傳染病防治法》函送市府裁罰。

警方指出，當時接獲線報，有1家酒吧因疫情規定停止營業，但白天卻疑有5人入內群聚打麻將情事，因近來麻將牌咖傳染鏈事件頻傳，為避免防疫破口，警方積極查處室內群聚事件，現場查獲5人違反《傳染病防治法》，將過5人函送裁罰。

警方表示，另成功路某家餐館內有5人群聚喝酒聊天案，警方抵達現場即聽到音樂及交談聲，經查訪梁姓負責人辯稱不知防疫規定禁止5人以上聚會，警方告知，5人也包含在內，通通開單函送裁罰。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，全國疫情第3級疫情警戒期間，民眾應確實佩戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，即便相關規定可能造成生活上些許不便，保護自己也保護他人，若違反《傳染病防治法》規定將掣單移送裁罰，呼籲落實防疫人人有責。

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(中時 )