中新社3日報導，香港特區行政長官林鄭月娥2日深夜在社交平台發文表示，香港本土新冠肺炎病例已基本「清零」。

香港特區政府衛生署衛生防護中心2日公布，經過調查、基因分析及專家審視後，原本被列為本地源頭未明病例的35歲男警，其病毒樣本與疫苗病毒株吻合，相信該病例屬被疫苗病毒株汙染，而非感染，故將其從確診病例中刪除。

「換句話說，香港已經連續40日沒有本地源頭未明的個案，亦已35日沒有任何本地個案，足證本地個案基本上已經達至『清零』。」

林鄭月娥稱，「清零」固然令人振奮，但環顧周邊地方的疫情反彈，香港不能有所鬆懈，應該趁機通過市民大規模接種疫苗，築好防疫屏障，防範新一波疫情來襲。

香港特區政府日前啟動「全城起（啟）動，快打疫苗」運動，期望在今年9月前大幅提升整體社會的疫苗接種率。林鄭月娥表示，很高興上述運動得到很多公私營機構回應，為雇員接種疫苗提供便利或假期，為已接種的市民提供各類型的獎賞。

「政府歡迎商界的配合，但最終還是要得到市民的踴躍支持。」她呼籲香港市民立即行動，預約接種疫苗，讓香港能徹底「清零」。

(中時 )