立榮航空B7-511班機上月31日飛往廈門，機上卻載了兩名新冠肺炎確診者，消息曝光後嚇壞同機旅客，也讓可能近距離接觸的機組員、地勤感到不安。據了解，其中一名核酸檢測（PCR）陽性的旅客，是大陸配偶，她聲稱不知自己確診，才會外出搭機。

消息指出，這名陳姓旅客是嫁來台灣的大陸女子，31日前往松山機場，搭乘立榮班機飛廈門高崎機場。雖然PCR檢驗呈陽性，但她未確實填寫健康聲明書，地勤人員「壓根沒想過確診者會出現在機場」，一時疏忽放行。

陳女到了廈門機場被發現確診，隨即帶走隔離。她宣稱不知道自己染疫，自然也不知道不能離開隔離處所。立榮坦承疏失，已加強機場管理。

陳女的說法令人懷疑，更點出一個大問題：若她明知自己確診，卻可以趴趴走，甚至買機票搭飛機，暴露居家隔離的輕症或無症狀者，根本沒人在管，全靠患者自律；很顯然陳女未遵守規定，不排除想蒙混過關。

由於社會上已有「輕症或無症狀者在家隔離，恐造成家人染疫風險大增」的聲浪，台北市長柯文哲日前要求上述人士必須住進集中檢疫所，避免更多高風險者在社區出沒。

(中時新聞網)