中市查獲罕見打手工廠，專門培訓凶狠冷血部隊，還設有搏擊格鬥擂台，今年2月間發生北、中派內鬥1死3傷。檢方起訴26人。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

線上博弈網站「九州娛樂城」幕後大股東謝董邀中部男子管芥寬以800萬元重金在中市打造「打手訓練工廠」，並找來北部幫派協助，招募40多名成員培訓冷血凶狠的搏擊格鬥打手，常聚眾逞凶暴力鬥毆，今年2月間因管男懷疑連男私吞款項引發北、中兩派38人衝突械鬥，雙方人馬掛彩，造成連男中彈、腳遭鋼釘打穿凌虐送醫死亡、管男等3人傷勢嚴重。台中檢方偵辦4個多月依殺人、違反《組織犯罪防制條例》等罪嫌起訴26人。

偵辦這起案件的檢察官林忠義表示，此案是罕見專門訓練凶狠冷血、戰鬥打手的組織，目前在逃的謝董等人為了壯大道上勢力，與張姓金主集資共800萬元，在2017年間找47歲管男擔任負責人，承租中市烏日區一處大型鐵皮屋，打造打手訓練基地，規劃有辦公室、大型籃球場、有搏擊格鬥擂台的健身房及宿舍等設施，專門培訓冷血凶狠的格鬥打手。

起訴書指出，管男找來北部幫派連紹雄、施競堯等人馬，前來協助，並招募30、40多名成員集訓，管男等還重金拔擢幹部，他個人月薪高達20萬元、公司還配給瑪莎拉蒂、賓士等名車，幹部及成員月薪由7萬至4、5萬元不等。基地進行體能重訓、搏擊格鬥等，還訓練攻擊狼性及忠誠度的打手部隊，紀錄訓練成果逐漸「染黑」。

打手部隊自去年4月間至8月間常聚眾鬥毆，涉及兩件「闔家歡KTV」鬥毆及1件糾紛事件。管男因懷疑連男與北部幫派掛勾，在整備工廠時侵吞款項，雙方人馬在2020年10月24日及11月15日先後在南屯區1家酒店及北屯區1家酒吧發生衝突，雙方聚眾逞凶鬥毆。

施男為解決糾紛及博弈公司利益衝突，應連男邀請自新北找來10多人在2021年2月1日南下台中尋釁，連男購買1把鎮暴空氣槍、鐵鎚及開山刀等凶器裝箱，13人在當天晚間抵達工廠外，連男先爬牆入內開門讓一行人闖入，壓制現場台中派人馬，台北幫持開山刀及鐵鎚等凶器狠砍管男手腳、頭部。台中幫有8人外出訓練後返回工廠加入戰局，雙方共38人打鬥陷入混戰，連男、施男及謝男等3人被包圍痛毆，遭綑綁哀號。

台中幫的20歲林勇呈及方向少年分持鐵管、木架等物猛擊連男頭部，在林姓男子指示成員持槍朝連男及謝男腿部射擊，林勇呈持鐵鎚釘進連男右腳5次，深及見骨，甚至有1處貫穿，凌虐手法兇殘，警方獲報到場清查，台北幫的連男多處受傷送醫死亡，施男及謝男受重傷，而台中幫的管男也傷勢嚴重，並在場查獲打手基地的電腦、人事考核紀錄簿、收支及兇器等證物。

(中時 )