台中豐原慈濟宮日前改選管理委員會，前豐原市代表會主席陳誌鋒及副主席魏隆琪，分別當選主委及副主委，由於兩人皆曾涉案，地方傳出「宮廟染黑」耳語，對此陳誌鋒表示，慈濟宮制度完善，且有30名委員把關，外界毋需質疑；魏隆琪則解釋，之前是因挺朋友才卡案，有背景是過去的事，會用心為媽祖服務。
豐原慈濟宮日前舉行信徒代表大會，並進行第15屆委員及監察人改選，25席委員產生後，推舉陳誌鋒出任主委，再由陳誌鋒聘任魏隆琪、黃國益及郭銘勳擔任副主委。原任主委鄭文鑫連任2屆8年期滿，轉任常務監察人，管理委員會新任成員於6月1日宣誓就職。
黃國益經營食品公司，郭銘勳為廟東壽司屋負責人，均為慈濟宮資深委員，熱心公益。至於陳誌鋒及魏隆琪曾任豐原市代表會主席及副主席，兩人都曾涉及司法案件，雙雙入主慈濟宮，引發外界質疑「黑道把持宮廟」。
陳誌鋒表示，慈濟宮管委會制度完善，經費來自四方香客，主要用於公益如獎學金等，且有30名委員及監察人把關，「無法黑白來」。陳誌鋒強調，自己長期擔任慈濟宮委員，在代表會主席任內也經常做公益，幫助弱勢喪葬費等，對於外界的批評「不在意」。
魏隆琪則解釋，「之前是因挺朋友才卡案，有背景是過去的事」，自己家裡供奉的就是豐原慈濟宮聖母分靈，有一份為媽祖服務的使命感；慈濟宮是地方信仰中心，每年信眾捐款約7千萬元，主要用在獎學金等公益用途，親友期待他能幫助在地機關團體，回饋地方。
(中時 )
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