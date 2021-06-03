南僑(1702)泰國廠區並無員工疫情傳出且維持正常，副總裁李勘文說，泰國已展開預約打疫苗的措施，接種的動作並將由曼谷向清邁等大城推進，預基泰國這一波的疫情可望在7日起大量施打疫苗獲得抑制。

南僑泰國轉投資先前集團決議投資泰國廠50億元，第一期花費約13億元建置新米果產線，現在產能滿載，第二期投資最快將於今年第三季前要獲董事會同意，力拚明年啟動規畫。而南僑集團總經理李勘文日前也表示，泰國廠整體米果產線產能已達八成，以嬰兒米果和薄片米果每年成長8%推算，未來2-3年產線就會達滿載狀態，由於買新廠建設又需要1年時間，預估明年第二期投資一定要動，才趕得及市場擴張。

目前氣溫日益炎熱，市場對冰品需求也續增加，南僑旗下皇家可口的杜老爺冰淇淋今年前4月銷售雙位數成長，也不停研發新口味，與舊振南合作第一款跨界冰棒，之後與其他品牌聯名冰品，消費者反應都不錯，由於跨界的產品都與廠商長期合作，商品銷售要好，才可以持續投入跨界聯名。

南僑4月自結稅後盈餘達1.14億元，年增率149.72%，每股稅後純益達0.46元；前4月自結獲利達到3.95億元，年增率高達224.52%，每股稅後盈餘達1.59元。

(時報資訊)