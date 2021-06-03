獨派學者、台灣安全促進會會長陳茂雄今在臉書表示，他在綠色和平電台的節目，5月31日接獲電台總經理周明鳳突然來電，指責他批評民進黨、沒有批評柯文哲，將停掉他的節目；他痛批，權力中心的人因權力的傲慢，有些支持者心甘情願扮演奴才的角色，認定主人永遠是對的，還揣摩主人的心意，隨時追殺主人不喜歡的人。

陳茂雄今在臉書指出，民進黨上台後，完全循國民黨的老路走，擠進權力圈的人過度享用權力，結果出現因搶食而內鬥，過度享受異常的權力而失去主流民意。讓人感到意外的是其衰退的速度未免太快，若不是國民黨的國家定位問題違背主流民意，引起台灣人恐慌，逼台灣人不得不票投民進黨，民進黨早就淪為第三、甚至於第四大黨了。

陳茂雄指出，長期來每星期六下午他在綠色和平廣播電台主持「事事關心」節目，以「反共保台」為主要議題評析時政，走溫和路線，不出惡言。兩年前電台總經理周明鳳突然來電，指責他批評新潮流，詢問哪一項內容不妥當，對方也不清楚，只表示有聽眾打電話陳述，但說不清楚甚麼內容不妥。

他說，事後才想起一個嚴肅的問題，只是聽眾打電話，連錄音檔都沒有聽就指責節目主持人，這不是正常人可能發生，可見打電話的人是特殊人物。兩年後，5月31日周明鳳又來電，指責他又批評民進黨，詢問哪一項內容不妥，對方再度說不清楚，可見又是特殊人物下主導棋。

他指出，不過提了兩件特殊人物所提的事，令人啼笑皆非；第一件是他在臉書貼出「趙少康保了陳時中？」這一篇文章，特殊人物認為內容批評了陳時中，這真的讓人笑不出來，那篇文章連小學生都可以了解在捧陳時中，特殊人物到底是連小學都沒讀過的文盲，或是在找碴？

他說，第二件是特殊人物認為他不應該沒有罵柯文哲，這更神奇，時政評析沒有提到柯文哲相關的議題，要如何罵柯文哲，最後周明鳳提出停掉他的節目，他表示尊重，因而與「事事關心」節目喊再見。

他強調，以前國民黨黨國不分，批評黨就是不愛國，促使該黨加速腐化。

由於不少台灣人因反國民黨情結，無條件支持民進黨，就算民進黨犯了多大錯誤，不只繼續支持，更不准任何人提民進黨的缺點，因而產生新的黨國思想，認定民進黨就是國家，批評民進黨就是不愛國。

他認為，新的黨國思想會促使民進黨加速衰退，一則引起缺乏反國民黨情結者反感，一則讓掌握權力的人覺得他們就是主人，支持者變成僕人，僕人本來就應該無條件聽主人的，這種氣氛形成執政團隊權力的傲慢。

他說，新黨國思想帶給他相當大的困擾，他一向將黨與國分開，並公開表示，反中國國民黨的原因是國家定位問題，若該黨可以反共保台，他一樣可以支持。他認定愛民進黨就要督促該黨成為正常的民主政黨，與新黨國論者發生很大的衝突，認為點出民進黨的缺點就是不愛國。

(中時 )