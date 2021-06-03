受疫情升溫影響，社會福利機構募款更加不易，台灣應用材料公司長期愛心贊助新竹市天主教仁愛社會福利基金會「專業服務經費」，提供141位成人智能障礙者日間照顧服務，最近雖疫情嚴峻，仁愛籌募資源困難許多，這分善款更顯珍貴。

台灣應用材料公司扶他社社長林淑端表示，應材長期關注教育、公民發展、環保教育以及藝術與文化4大領域的公益計畫。扶他社則是公司志工社團，鼓勵員工參與公益計畫，貼近社區了解社會需求。

仁愛基金會是該社長期關心的慈善組織，仁愛基金會提供完善的學習與生活環境，服務對象除了發展個人潛能與特質，每周會到鄰近公園打掃，維護社區環境，以實際行動回饋社會，這分用心令人讚賞，扶他社更當全力支持。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，台灣應材此次共捐助新台幣73萬元，將用於教學活動費、教學設備、營養午餐等3大項目。教學活動包含各項作業活動材料費，教學設備包含冷氣、跑步機、復健器材、烘碗機等，以及營養午餐經費，增進智能障礙者學習和生活品質。

仁愛目前提供141位成人智能障礙者日間照顧服務，感謝台灣應用材料公司捐贈善款，支持教學活動有食品製作、卡片製作、縫紉、打擊樂等，藉由訓練手部精細動作、提升創作能力、穩定情緒。

林湘雅說表示，台灣應用材料公司20多年來暖心贊助，雖然疫情無情的再度來襲，但應材這分愛一直都在，他們幫助了智能障礙者提升各領域能力，讓他們能安心學習，維持健康，減輕其家庭負擔。

最近疫情嚴峻，為配合政府政策避免群聚，停止辦理所有相關活動，籌募資源相當不容易，仁愛也懇請社會各界支持，服務電話03-5784633分機1688。

(中時 )