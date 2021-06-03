永康警接獲民眾檢舉有民眾群聚打麻將。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

本土疫情嚴峻，儘管政府三令五申提醒不要群聚，但還是不乏民眾甘願冒群聚風險，怎麼樣都要賭；永康警分局6月1日陸續接獲民眾舉報有民宅聚賭，派員查處，發現2處各5人共處一室聚集打麻將，蒐證後將在場2處10人，依傳染病防治法函送台南市衛生局依法開罰。

目前維持三級防疫警戒規定，除可開放營業場所外，政府更多次重申「停止室內5人以上，室外10人以上」聚會，但群聚打麻將頻傳，1日下午4時35分，永信派出所接獲復華一街某大樓有人打麻將，巡邏員警前往查看後，果然發現5位年輕人正在打麻將；晚間7時20分，永康派出所也接獲轄內八德街某出租套房群聚打麻將，當場查獲4男1女同處一室，警方均填寫稽查記錄表製單，函送衛生局依傳染病防治法第37條第1項第1款及第67條第1項第2款規定，每人將面臨被裁處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

永康警分局呼籲，民眾應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，尤其日前中央流行疫情指揮中心已公告應暫停營業店家，分局將加強查察是否有「假關門，真營業」，或轉移陣地至其他場所繼續營業，如經查獲相關違規情事，將移請相關主管機關重罰，切勿心存僥倖。

(中時 )