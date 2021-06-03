中央流行疫情指揮中心昨宣布大規模疫苗接種辦法，規劃在6月至8月，若疫苗數量足夠，預計每周完成100萬劑的接種。另也建立疫苗接種的預約平台，民眾可以透過健保快易通App，四大超商或藥局預約，而《中時新聞網》也整理疫苗取得狀況、不同品牌疫苗比較、接種地點、方式的懶人包。

一、疫苗取得狀況

我國已取得約72萬劑的AZ疫苗和15萬劑的莫德納疫苗，AZ疫苗已分發供民眾施打，而莫德納疫苗仍等待食藥署檢驗，力拚在6月11日前驗畢並核發封緘證明書。

我國爭取到的新冠疫苗共約2000萬劑，其中包括透過COVAX平台取得的476萬劑，AZ疫苗1000萬劑、莫德納疫苗505萬劑，以及預購國產疫苗約1000萬劑。另也傳出日本將在6月捐增我國一些AZ疫苗，永齡基金會也欲購買500至1000萬劑的輝瑞／BNT疫苗捐給指揮中心。

台灣疫苗取得狀況。（中時新聞網製表）

二、疫苗接種地點

除了現有的醫療院所和衛生所之外，如果疫苗量足夠，也將在診所、社區及大型接種站為民眾施打新冠疫苗，目標是每周完成至少100萬劑。

大規模疫苗接種地點。（圖／指揮中心提供）

三、接種預約方式

民眾可以透過手機、電腦運用健保快易通App進行疫苗接種預約，除此之外，也可以利用四大超商或藥局來進行預約。

疫苗接種預約方式。（圖／指揮中心提供）

四、各大疫苗比較

AZ疫苗、輝瑞／BNT疫苗、莫德納疫苗施打後都有可能出現副作用，三者的保護力也略有不同，其中以BNT疫苗保護力95％最高，接著是94％的莫德納疫苗，以及70％的AZ疫苗，而國產疫苗則尚未公布相關數據。

⚫牛津疫苗（AZ疫苗）

AZ疫苗的保護力大概是70％，施打後可能出現的副作用為接種處疼痛、發燒畏寒、疲倦、頭痛、嘔吐等，且過去在歐洲傳出多起接種AZ後出現嚴重血栓的案例，歐盟將血栓列為AZ疫苗極罕見副作用。

⚫輝瑞疫苗（BNT疫苗）

輝瑞／BNT疫苗後的保護力高達95％。接種BNT疫苗後可能出現注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛、發燒等副作用。未預期的嚴重不良反應很罕見，包括呼吸困難、臉部及咽喉腫脹、心跳加速、全身紅疹、暈眩及身體虛弱等症狀。

⚫莫德納疫苗

莫德納疫苗的保護力約94％，施打之後可能出現的副作用為注射部位疼痛、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛、畏寒、發燒。接種後可能出現的不良反應有接種部位紅斑、蕁麻疹、泛紅、接種部位搔癢、臉部麻痺、臉部腫脹等。

⚫高端／聯亞疫苗

國內兩家疫苗廠高端和聯亞都全力投入研發中，現在已進入臨床實驗第二期收尾階段，但疫苗的保護力、副作用等資訊都尚未公布。

新冠疫苗比較。（何立雯製表）

五、公費接種對象

根據疾管署公布的公費疫苗接種對象，分別是「醫事人員」、「中央及地方政府防疫人員」、「高接觸風險第一線工作人員」、「因特殊情形必要出國者（因外交或公務奉派出國人員、國家隊選手）」「維持社會運作之必要人員（警察、憲兵）」、「機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者」、「維持國家安全正常運作之必要人員」、「65歲以上長者」、「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者或罹患罕見疾病及重大傷病者」、「50-64歲成人」。

公費疫苗接種對象。（圖／翻攝自疾管署）

(中時新聞網)