台灣大與4大公益團體於日前發動的「一人一平板 停課不停學」公益計畫，在許多愛心民眾的熱烈迴響下，10天內累計認捐量近目標8成，活動將於6月6日截止，目前尚缺91台，盼全民一起集眾力，解決弱勢學童無法正常上課的問題。為了讓小朋友盡快使用平板上課，台灣大已陸續出貨566台平板，由公益團體送至個案家中，讓弱勢學童跟上居家上課的腳步。

平板募集數量最多的家扶基金會，在活動發起後短短1周便已募得超過158萬元，其中更收到海外捎來的愛心，一位居住在溫哥華的民眾來信，看到活動訊息後希望也能為孩子們盡一份心力，並規畫要自主發起平板募集的行動。家扶基金會表示，每一份心意，都是滿滿的感謝與感動。

在「一人一平板 停課不停學」公益計劃發動後，除了各方湧入的愛心，同時也發現了更多「需求」。台灣大董事長蔡明忠得知此新增需求後，二話不說表示由他私人支付認捐，希望盡快把平板送到孩子們的手中，台灣大哥大內部的許多高階主管在活動開始後，也紛紛以6位數的捐款響應。

終端設備團隊在平板貨源短缺下，第一時間協調保留700台平板，扣除首波四家公益團體所需的619台，剩餘的81台將全數提供給至善社會福利基金會。此外，率先募集達標的台灣世界展望會也特別感謝社會各界的投入，所募得款項超出第一階段目標，高於原訂目標的款項也將用於增加平板採購量，以照顧更多弱勢學童。

台灣大哥大基金會也邀請有需求的公益團體一起加入「微樂志工」平台，並歡迎熱心民眾一起參與，集眾力、獻愛心。此外，台灣大「數位苗圃計畫」也持續支援弱勢學童，近期包括基督教救助協會、台灣世界展望會一共為920名學童完成申請，讓孩子們免費使用網路做遠距上課，並使用myBook互動外語學習資源，作為課後的輔助內容。

有需要的民眾可透過各縣市教育/社會局處、非營利組織及學校代為媒合申請，詳請可至台灣大哥大基金會官網查詢。此外，「一人一平板 停課不停學」線上捐贈可查詢家扶基金會。

(中時 )