日本東京奧運即將在50天後的7月23日開幕，東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子昨天受訪時表示，東京奧運不會停辦或再延期；若疫情突然爆發，也有可能隨時改成無觀眾比賽。

因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，日本近期多家媒體民調顯示，輿論壓倒性主張東京奧運應停辦或再度延期，僅有少數人贊成如期舉行。

橋本聖子接受日刊SPORTS專訪時表示，她認為隨著日本國內疫苗接種率逐漸提升，民意已在改變，加上國際奧會（IOC）敦促各國為奧運代表團接種疫苗，屆時選手村將有8成入住者會完成施打疫苗，組委會也加強說明檢驗次數與代表團採「泡泡」入境形式等防疫措施，相信能獲得民眾理解。

被詢及東京奧運是否會停辦，橋本回答「不會」；至於是否會再次延期，橋本回應「沒辦法再次延期」。

橋本說，再延期一年的話，比賽場地已經被其他活動預約、也沒辦法準備選手村，而且單是為了把原定去年的奧運延期到今年，更改場地預約就已經非常困難，不能再因為延期造成更多困擾，「已經沒辦法再次延期」。

媒體追問，在東奧即將開幕前或已經開幕進行的期間內，若疫情突然爆發性擴大，有停辦的選項嗎？

橋本表示，若疫情導致各國情勢嚴峻，幾乎多數國家都無法派代表團來參賽的話，東奧也將無法舉辦。但反過來說，若沒有發生這樣的情況，東奧就不會停辦。

對於組委會將在本月內決定現場觀眾人數上限，在決定開放觀眾入場的情況下，若東奧即將開幕前或比賽期間內確診者突然大增，是否會臨時改為無觀眾的閉門比賽？

對此，橋本回應，她曾說過，東奧有舉辦無觀眾比賽的覺悟，所以這是有可能的。

橋本也說，若屆時場內有觀眾違反防疫規則，會將其請出場；問題是會場外該如何維持秩序，將會與東京都政府一起思考。

東奧將在50天後登場，橋本表示，組委會將致力於做好萬全的體制，讓全世界的選手安心來日本、日本選手也能安心準備賽事，希望大家放心。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100603

(中央社)