工研院今（3）日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為20.92兆元新臺幣，產值成長率為10.03%，四大業別均正向成長。其中，金屬機電、資訊電子、化學工業等可望達雙位數成長。適逢國內正遭逢COVID-19疫情衝擊，工研院觀察，目前雖對臺灣製造業衝擊的影響有限，我業者宜加速打造可抵禦疫情等外力衝擊的強韌產業生態鏈，積極導入數位化技術提升經營效率，形塑多元創新應用，發揮智慧臺灣價值。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，雖然全球疫情有趨緩的跡象，考量各國疫苗施打的接種率，預期要一兩年後，才能達到群體免疫的目標。隨著疫情所衍生的改變成為「新常態」，未來將會以數位生活+數位治理，形塑更智能的環境與產業新風貌，據統計，全球將近以兩倍數成長數位轉型，臺灣增速約僅三成，臺灣有待建構智慧化便利環境（結合消費大眾、專業服務提供商、平台經營者、產品生產者），加速發展零接觸經濟生態鏈。

製造業四大業別預測結果顯示，國際需求強勁，帶動製造業亮眼表現。

金屬機電，預估2021年金屬機電業產值將成長10.15%，達5.67兆元新臺幣。全球經濟重啟、中國擴大新型基礎設施的投資，國際鋼材需求規模擴大，世界鋼鐵協會（WSA）估計2021年全球鋼鐵需求將達18.74億噸、成長5.8%。國際需求強勁，帶動我基本金屬及機械設備業外銷訂單及出口額皆呈正向成長。此外，在政府購車補助延長的挹注下，催生臺灣汽車市場近15年最佳新車銷量。

資訊電子，預估2021年資訊電子業產值將成長11.49%，達8.55兆元新臺幣。遠距商機、宅經濟需求續強、5G、AIoT與高速運算等新興技術持續應用、國際消費電子大廠新品推出，帶動全球終端電子產品出貨暢旺。受需求端搶補庫存因素影響，資訊電子業產品供給緊繃，報價攀升有利業者提高利潤。現階段，我業者部分產線已完成更新亦有新產線加入，進一步提升稼動率。

化學工業，預估2021年化學工業產值將成長12.5%，達4.20兆元新臺幣。經濟情勢轉好帶動油品需求增加、石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產協議緩解市場庫存，美國能源資訊管理局（EIA）上調2021年國際油價預估，由47美元升至62美元。全球消費回溫、宅經濟興起、個人醫療保護設備需求持續強勁、線上購物與外送平台等消費模式成形，對於石化產品需求提升帶來利多消息，加上化學品產品報價提高，我國化學工業產值可望成長。

民生工業，預估2021年民生工業產值將成長1.48%，達2.50兆元新臺幣。主要消費市場需求重新燃起，在國際品牌遞延訂單挹注下，紡織品外銷訂單成長由負轉正，帶動我紡織與成衣及服飾品製造產業復甦。雖然疫情衝擊國內零售、餐飲等終端消費，但民間投資意願仍高、防疫等相關商品需求仍在，可望支撐臺灣民生工業維持成長。

(時報資訊)