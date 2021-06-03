台灣佛教知名學者、新竹玄奘大學社會科學院前院長、宗教與文化學系教授釋昭慧法師，昨榮膺第38屆有「宗教界諾貝爾」獎美名的日本「庭野和平獎」，慈濟基金會副執行長何日生認為，能得到世界的肯定，是台灣佛教界的光榮。

何日生表示，證嚴法師在2007年得到日本庭野和平獎，2011年獲選美國時代雜誌百大影響人物後，體現的正是佛教對世間的貢獻與改善。

然而，胡適曾在100年前有「佛教對世間的苦難究竟能做什麼」的疑問，太虛大師回答並提出「人生佛教」，打破中國文化傳統的印象「進於儒，退於道，止於佛」死亡，才找佛教。何說，從太虛大師的「人生佛教」到印順導師的「人間佛教」，再到證嚴法師的「慈濟世界」，無不力行將佛法引入世間，導入生活，致力於現實世間的改善，於淑世利他之際，提升淨化自我心靈。

何日生坦言，昭慧法師近年大力投入社會正義，性別平權及動物平權等議題，體現佛教的平等觀，雖然她的貢獻在台灣可能未被充分理解，同樣是印順導師門下的她，獲得庭野和平獎，是台灣佛教界的光榮，肯定佛教普世化與世間化的趨向。

他提及，慈濟基金會在124個國家地區開展慈善工作，無不以人間佛教為依止，而佛教相信眾生「平等」、免於慾望綑綁才是真「自由」，通過「慈悲利他」，邁向覺悟思維。當今人類文明的「過度物質化」，「過度自我中心」，導致人與人，人與自然的「對抗與失衡」。

何日生強調，如今人類世界疫情持續蔓延，大國對抗激增，佛教將慈悲與平等觀導向人間的努力，盼能替世界的失序，提供一條省思之道。

(中時 )