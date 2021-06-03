唐玲到松山社區大學擔任健康大使。(松山社區大學提供)

李昱欣錄播線上防疫教育。(松山社區大學提供)

新冠疫情來勢洶洶，明星活動和代言紛紛叫停。藝人唐玲和選美皇后李昱欣認為，健康比什麼都重要，獲邀擔任台北市松山社區大學健康防疫宣傳大使，投入抗疫陣容。

唐玲和有「小劉亦菲」之稱的李昱欣，最近同時獲松山社大邀約，前者擔任防疫宣傳大使，後者擔任健康宣傳大使，為已經停課的社區大學錄播線上防疫宣傳教育，共同為防疫作戰盡一份心力。松山社大校長劉熒瑰表示，兩人因健康形象受肯定而獲邀，且都是免費熱心宣傳。

唐玲除了必須長期和胃癌對抗外，疫情爆發時刻，更是小心萬分。有健身老師背景的她表示，疫情期間除了要戴口罩，勤洗手，待在家中更要保持運動強健身體，增加免疫力。

唐玲說，疫情升為三級警戒後，她一直保持居家運動，尤其對重訓情有獨鍾，沒想到在不斷增加訓練次數和重量下，竟練出一身肌肉，不僅看不出任何病態，外表看起來還比實際年齡年輕許多。

曾獲選全球城市小姐台北市第一名的李昱欣表示，本來在國外求學，因疫情關係無法出國，所以待在台灣和大家同島一命。在疫情嚴峻時刻，最近巧合同時獲邀城市小姐年度健康形象大使和社大健康宣傳大使。

(中時 )