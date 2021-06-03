五月中疫情升溫，三級警戒民眾大幅減少外出，信義房屋近年已將全台所有物件數位化，讓有需求的消費者不必出門，就可以在家利用3D賞屋技術了解物件的每一個角落，去年更領先業界推出「DiNDON智能賞屋」服務，一般使用者除了能在網上快速篩選合適物件、縮短來回確認流程，還能透過3D變裝房屋風格，具體建構對家的想像，特別是線上加入會員，不只買家能記錄賞屋歷程增加效率，賣家也可清楚掌握賣屋里程，防疫期間在家賞屋零接觸。

信義房屋「DiNDON智能賞屋」有多項功能包含「720度全景看看」、「2D/3D空間逛逛」、「3D變裝換換」以及「線上量尺算算」，透過AI人工智慧去辨識計算牆的遠近、房間的尺寸、家俱的位置，讓民眾不用到現場也能想像屋內概況，另外更提供日式、北歐風及後現代三種風格的場景變裝，滿足線上賞屋的各種需求，作為日後需要裝潢或是擺放家俱的參考。

信義房屋「DiNDON智能賞屋」利用3D變裝功能，一鍵把日式客廳搬到你家。(圖/信義房屋提供)

已加入會員的使用者，在線上賞屋過程中可將喜歡的物件一鍵加入最愛，未來疫情過後可以直接快速與經紀人員溝通，依照個人最愛來實體看屋，省去許多重新找屋的時間，同時在線上賞屋的過程中若有任何疑問，都可以使用「即時聊」的功能詢問或諮詢，更可以挑選專屬經紀人，互動更有安全感及親切感。

信義房屋「DiNDON智能賞屋」3D變裝，讓廚房秒變後現代風格。(圖/信義房屋提供)

同時，會員在線上瀏覽物件後，信義房屋會依照客戶賞屋歷程及軌跡，主動推播適合的物件，也可以訂閱通知，即時掌握最新物件。信義房屋表示線上賞屋不只可以讓使用者感到如臨現場，更可讓使用者利用這波疫情累積賞屋經驗，疫情過後，即可有效縮短購售屋溝通時間。

(中時新聞網)