平均地權條例等實價登錄新制三法，將於7月1日施行，內政部今表示，新制有5大變革，分別是成交案件地號與門牌完整揭露、預售屋銷售前須備查且成交後30天內須申報、禁紅單轉售、預售屋契約納管，預料此舉有機會稍微趨緩投機炒作。

全台房價在過去一年歷經大幅度上揚，蔡政府為舒緩民怨，於年初做出對應的實價登錄新制，修法經三讀後，行政院已核定自今年7月1日起實施。

內政部指出，此次新制共有5大重點，第一是地號、門牌完整揭露，一改目前只揭露區段化的地號或門牌，未來將改為提供民眾完整詳細的地號及門牌資訊，並溯及揭露已提供查詢的300多萬筆成交資訊。

內政部表示，第二項重點式預售屋銷售前備查、成交後即時申報，要求預售屋銷售前，應將建案資訊及定型化契約報請地方政府備查；此外，預售屋不論是建築業者或委託代銷業者銷售，均應在簽買賣契約日起30日內，申報成交價格。

內政部說，第三項重點為增訂機關查核權、加重屢不改正罰則，讓地方政府得向交易當事人要求查閱相關文件、提供說明，對於疑有不實申報登錄價格的案件，可由內政部向稅捐機關或金融機構查閱文件。

對於未依限申報、申報價格或面積不實，可按戶處3萬至15萬元罰鍰，且經2次處罰仍未改正者，更可加重按次處30萬至100萬元罰鍰。

此外，內政部說，新制也將建案的紅單交易納管，要求預售屋在收受定金時，應以書面契據確立標的物及價金，且不得約定有保留出售、簽約的權利；而買受人也不得將預售屋紅單轉售給第三人，違反規定將處15萬至100萬元罰鍰。

最後，內政部表示，7月起預售屋買賣定型化契約也將納管，若契約違反「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，可直接按戶處6萬至30萬元罰鍰，呼籲業者推案銷售前，應特別檢視契約書內容是否符合規定，以免受罰。

內政部強調，為配合新制施行，修法後即與相關公會及地方政府討論，相關配套法案及申請書表均已公告修正，並完成開發「不動產成交資訊及預售屋資訊申報網」，業者只要使用工商憑證或自然人憑證，就能網路申報，目前正進行最後測試。

(中時 )