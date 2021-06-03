國產疫苗近期爭議不斷，對此，自由台灣黨創黨主席蔡丁貴稱，自己雖已在美國打過BNT疫苗，但他要呼籲「台灣人」要參與國產疫苗第三期臨床實驗，否則台灣人的子孫就只能繼續淪為國際社會強權的奴隸，對於蔡丁貴的言論，批踢踢網友怒轟噁心，另有網友痛批，自己不打國產叫人家去打。

蔡丁貴昨（2日）在臉書發文表示，因為自己已經在美國打過兩劑輝瑞/BNT的疫苗，不適合參與國產疫苗第三期臨床實驗，所以也沒有立場公開提出這樣的想法（自己不能參加），但他要呼籲勇敢的台灣人參與疫苗的第三期臨床實驗」、「台灣人要自力更生，就是在不得已的時候自己要勇敢承擔風險，可能會犧牲，但沒有這樣的嘗試，就很難突破」。但他並未說是何時去美國施打疫苗。

蔡丁貴直言，「台灣人如果找不到一兩萬參與疫苗臨床實驗的勇士，台灣人的子孫就只能繼續淪為國際社會強權的奴隸」。蔡並稱，「這個關鍵時刻是上防疫戰場第一線的時刻，測試一下台灣人有多麼愛台灣」、「也是一個公民社會對國際強權體制壓迫台灣的非暴力抗爭革命計畫，自己的國家自己救」。

對於蔡丁貴的言論，網友batt0909在批踢踢發文痛批，「如果台灣出事的話，會第一批跑的就是這類人，在美國打完針，然後攻擊留在台灣的張小燕，張小燕是為了爭取疫苗耶，噁心」，大批網友也在這篇文章底下留言表示，「台獨這種貨色，你說阿共真的來他還不跑第一」、「嘴巴愛台灣，身體誠實的很」。

批踢踢網友發言。（圖片摘自批踢踢）

另有一些網友也在蔡丁貴這篇貼文下方留言表示，「你如果一輩子給我龜在美國不要回台灣的話，我就報名」、「老頭子你動作真快阿！自己不打國產叫人家去打」、「死道友不死貧道，老頭子真有你的」、「有點羞恥心好嗎？自己打完輝瑞才叫台灣人去當中華民國國產疫苗的義勇軍？到底多恨台灣人啊」。

網友留言。（摘自蔡丁貴臉書）

(中時新聞網)