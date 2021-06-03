中央銀行標售1,700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.196％，為五個月來新高，較上一期的0.184％上揚1.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），已連續三個月走高。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引2,760.6億元資金進場搶標，投標倍數1.62倍，得標比率61.58％。銀行資金調度主管表示，目前過剩資金充裕結構不變，但因應本土疫情嚴峻，政府推出紓困4.0的資金需求，資金進場投標態度相對保守，使得標加權平均利率續上揚。

銀行資金調度主管指出，美國聯準會（Fed）官員輪番上陣為通膨預期降溫，重申無立即升息必要，續為寬鬆基調不變，反應在美債殖利率陷入停滯，續在小區間整理未再攀高，歐洲央行（ECB）維持寬鬆並加速購債，我央行第二季理事會17日舉行，預料政策利率連五凍，代表市場資金充裕不變，後續364天期定存單得標加權平均利率預料應續為緩步上揚。

央行從2010年4月開始每月標售364天期定存單，標售金額1,000億元，提供銀行過剩資金去化工具，之後經過2014至2017年多次調整，陸續加碼至目前的1,700億元，但資金過剩情況並未明顯改善。

(工商 )