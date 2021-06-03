疫情引發大眾對防疫的意識，華興(6164)今年初即鎖定UVC LED市場，也搭上這波積極防疫熱潮，在今年初華興集團與國際大廠昕諾飛攜手合作代理的一系列紫外線消毒抑菌智能產品，產品均已銷售一空。

華興集團今年鎖定後疫情時代延續的防疫商機，積極布局UVC LED市場，繼先前代理國際大廠飛利浦相關產品後，公司也發表自有品牌BioLED推出新款UVC LED滅菌產品，目標今年UVC LED系列產品營收比重提升至10%。

現今本土疫情嚴峻，企業若沒辦法實施分流居家的應變措施，在每天高溫需要開冷氣的情況下，恐加速病毒、細菌在密閉的室內空間傳播，需另尋求解決方式，來確保工作環境中的空氣品質才是最佳的防疫對策。

華興集團率先在新店總部的辦公室採用人員無須迴避的「非接觸技術之壁掛式UVC紫外線抑菌裝置搭配冷氣」解決方案， 在會議室及辦公環境安裝多個壁掛式UVC紫外線抑菌裝置，公司表示，這樣的組合環保、又能省下冷氣電費同時提升防疫能力，打造健康且舒適的室內環境。

在疫情警戒三級尚未解除前，各企業都積極執行進階的防疫措施，人員無須迴避的「非接觸技術-先進UV科技」運用已成為防疫趨勢，在今年年初華興集團與國際大廠昕諾飛攜手合作代理的一系列紫外線消毒抑菌智能產品，成功搭上這波積極防疫熱潮，產品均已銷售一空，目前僅接受預購方式，並盡可能優先為預購客戶提供足夠的產品。

(時報資訊)