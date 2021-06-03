微軟公司周三宣布，將於6月24日發表「新一代 Windows」作業系統。

Windows作業系統貢獻微軟總營收約14%，自Windows 10於2015年問世以來，微軟每年都會提供兩次更新。

上周微軟執行長納德拉（Satya Nadella）表示，新版Windows將為軟體開發人員和創作者提供強化的功能。但在此之前，微軟才宣布不會推出Windows 10X。該作業系統最初是為了Surface Neo等雙螢幕裝置所設計，不過Surface Neo的出貨已經推遲。微軟於是將重心放在單螢幕PC，如採用Windows 10X的筆記型電腦。

微軟上個月宣布最新的Windows 10更新只有些微改變，但未提供相關細節。

根據科技新聞網站Windows Central今年2月的報導，微軟正在開發代號為「Sun Valley」的新版Windows作業系統，其中包括更現代的外觀，以及「開始」選單等組件將採用圓角設計。報導亦指出，微軟可能推出新版Windows應用程式商店，讓開發者可以使用第三方的商務系統。

根據微軟發出的媒體邀請函，該公司將在美東時間6月24日上午11時於線上舉辦這場新版作業系統的發布活動，執行長納德拉和微軟產品長Panos Panay都將出席。

(時報資訊)