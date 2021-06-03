疫情帶旺防疫及自煮需求，超商雙雄持續擴大防疫及自煮商品品項，統一超(2912)7-ELEVEN導入「防疫差異化商品」、「日用品大包裝量販價」、「官方LINE/APP/IG限時優惠」以及「i預購平台-輕鬆/火鍋懶人包」；全家(5903)自即日起推出「線上菜市場」服務，民眾只要加入LINE群組「全+1行動購」或全家app「刷就購」活動頁，就可以整箱購入生鮮、漁產、肉品、蔬果等商品。

全台三級警戒防疫期間，低接觸購物、就近購買的消費興起，根據全家內部銷售數據發現，「全家」LINE群組─「全+1行動購」，因商品更新速度快，訂購、支付一指完成的特性，疫情期間業績成長翻倍成長；若從銷售排行榜顯示，以蔬菜箱、海鮮防疫組等生鮮商品竄起、受消費者青睞。

為因應防疫宅家民生物資需求，統一超導入「防疫差異化商品」、「日用品大包裝量販價」、「官方LINE/APP/IG限時優惠」以及「i預購平台-輕鬆/火鍋懶人包」，讓民眾免上賣場就近採買；7-ELEVEN亦在門市導入防止飛沫的眼鏡、防護面罩及減少接觸傳染的免洗手套等防疫差異化商品，6月5日起陸續於雙北、桃園、基隆近3000家門市開賣，另有額溫槍可透過ibon預購，歡迎消費者選購。

再者，7-ELEVEN「i預購平台」繼上周推出蔬果箱、居家應援箱等商品每日吸引上千人到站選購，今起再祭出全新4款可輕鬆料理的「懶人包」包含2款「輕鬆料理懶人包」及2款「關東煮火鍋懶人包」，藉由超商的物流系統全程低溫到店，讓宅家自煮更輕鬆便利。

全家便利商店自即日起推出「線上菜市場」服務，民眾只要加入LINE群組「全+1行動購」或全家app「刷就購」活動頁，就可以整箱購入生鮮、漁產、肉品、蔬果等商品，取貨方式依商品類型提供消費者宅配到府或就近到指定店舖取貨，讓消費者安心在家料理。

(時報資訊)