訊連(5203)旗下FaceMe AI人臉辨識獲GIS-KY業成(6456)採用，整合至「YouMe 800T 3D人臉辨識機」，打造整合了人臉辨識、口罩偵測、體溫量測及3D活體辨識等多樣化功能一體式門禁機，可適用於辦公大樓、廠房、倉庫、住宅等多種應用場景。

疫情期間，口罩偵測、體溫量測等功能，人臉辨識更是打造非接觸性門禁系統不可或缺的功能。此外，人臉辨識面對的挑戰之一，是如何進行活體辨識，避免透過臉部相片或影片來進行身分冒用。而於強光、逆光的室外，或是弱光的室內等於環境光源不佳地點，如何有效進行辨識，也是一大難題。

GIS業成開發的「YouMe 800T 3D人臉辨識機」採用訊連的FaceMe AI人臉辨識引擎，可進行即時人臉偵測及辨識，因應現階段防疫需求，並支援配戴口罩人士進行身份識別及體溫量測，供作門禁、考勤打卡管理使用，為疫情時代功能最齊全的人臉辨識機。

FaceMe支援各式CPU、SoC及GPU等處理器，亦支援10種以上的作業系統。以「YouMe 800D 3D人臉辨識機」為例，可支援其搭載的的Rockchip RK3399 SoC及Ubuntu作業系統，可提供快速、即時的人臉偵測及辨識。

(時報資訊)