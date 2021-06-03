據產業數據公司Global SWF的研究顯示，挪威主權財富基金在過去三年時間內投資於石油和天然氣股票，而非綠色股票，此讓該基金失去獲得1258億美元的潛在回報的機會。

研究結果指出，截至去年底，該全球最大主權基金持有的石油和天然氣股票三年下跌了11%，而持有的綠色股票的回報率則為316%。

據非政府組織Framtiden對截至去年底該基金持有的198檔所謂的黑色股和91檔綠色股的分析，研究發現，如果挪威主權基金完全脫手石油天然氣股，並將資產投資於再生能源股，則該基金的資產規模將較今日增加10%。

該基金曾在2017年提議，將石油天然氣公司從該基金的投資中移除；此宣布讓全球當時的能源股大跌。然而，挪威財政部否決了該提議，並提出了不同的計畫，僅剔除對油氣探勘商和生產商的投資。當時挪威國會議員擔心，認為挪威人會認為政府對自己國家最大的產業沒有信心，包括對幾家國有的石油公司。

(時報資訊)