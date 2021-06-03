為了鼓勵聽損孩子跨出蛻變的一步，科思創與全台三所啟聰學校及中教大許良榮教授、成功大學李旺龍教授、與科學專欄作家許兆芳老師攜手，除了成立常態性科學社團，更於各校舉辦科學親子營，並透過換位教學，讓孩子當老師，家長當學生。並鼓勵孩子在沒有他人的輔助下，主導引領所有的家長與其他校內親子和同學施展科學的魔法。讓家長見證孩子的成長，讓非社團的孩子對科學感到興趣，也讓社團同學能透過全程都是自己主導的活動，對自己更有信心。科思創並邀請參與的家長配戴防噪耳機來感受聽損孩子生活與學習的日常。三校的親子營活動，已順利於五月初完成，總計有31位科思創科學社團的孩子擔任科學老師，營隊參與人數近170位。

在社團以國高中生為主的台北啟聰，帶領的是難度較高，利用生活家電的滾珠開關概念設計的「翻轉燈箱」實驗，整合了電路與導體的知識，由孩子帶領家長製作翻轉開關，並結合彩繪燈箱的跨領域創作。

九年級的游士德同學表示，教爸爸做科學實驗真的好開心。參加這個社團也好好玩！他的父親也說，我的孩子平常是比較沒有自信的，真的沒想到有一天他能這樣充滿信心地教導我和其他人做實驗，看到孩子這樣的進步真的讓我非常感動。防噪耳機的設計也很貼心，一個課程下來，不但讓我體會到孩子的世界，也才了解原來長期配戴助聽器的孩子為什麼會感到不舒服。整個親子營的過程中，常常可見家長拿著手機錄著「孩子老師」的畫面，這些家長的眼神裡，都是滿滿的感動與驕傲。

台中啟聰學校校長王敬儒表示：「台中啟聰與科思創及中教大合作成立的科學社團已經邁入第四個年頭。感謝科思創帶給學生不同的眼界，也讓我們的學生能走出去，被看見。這次親子營的安排，更帶給孩子不一樣的成就與自信，相較於過往多是家長帶著孩子學習，這次的活動設計，可以說是一種教育翻轉。」

台中啟聰此次營隊帶來的實驗是彈跳泡泡與3D魔法圖案。台上主教的孩子分別是小學五年級的陳宥穎，與國中二年級的陳曉瑩。兩位孩子用專業講師的姿態與自信，帶領台下高達80位師生與家長做實驗，社團其餘的七位孩子則擔任小老師的角色，不斷穿梭飛奔於大會堂中，幫助失敗的同學或家長，完成實驗。看到原本初加入社團時缺乏自信，總是害羞的孩子現在能獨當一面，台中啟聰校長進一步感性的表示，孩子們，校長以你們為榮，中聰以你們為榮。

三校中，唯一針對國小生為社團目標對象的南大附聰，則是在５月７日的母親節活動裡，將社團裡的14位孩子，平均三至四位孩子負責一道關卡，每個關卡的實驗都還有衍伸實驗，如，飛行騎士關卡裡就包括了吸管飛機、空中陀螺、與空中騎士三個實驗，另外三個大主題的關卡則包括了表面張力、泡泡世界與非牛頓流體。這14位孩子帶領了小學部的全體孩子與家長渡過了一個難忘的母親節。非牛頓流體的水上飛實驗，更是讓孩子和家長們驚呼連連。幼兒部老師也透過科思創科學社團的成果分享，運用同樣的科學實驗，帶著幼兒部的親子一起玩科學，也實現了科思創希望能夠透過科學社團的成立來協助啟聰學校培育科教師資的理念。

南大附聰三年級周沛萱同學開心的說，每次上完社團課程，我都會和媽媽分享今天學到的東西。南大附聰五年級朱雅琴也表示，我想對兩位社團的成大老師說謝謝，教了我們這麼多科學實驗，讓我們學到過去沒有學過的知識，也讓我對科學更有興趣了。

科思創總經理李銘城表示，教育往往需要學校與家庭雙方的配合與理解，才能將成效發揮至最大值；科思創期許藉由這樣活潑的互動式親子科學營，增進親子間之互動，讓孩子與家長都對聽損生更有信心，促進彼此的支持與理解，進而使孩子在學習上彰顯出加乘的效果。

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