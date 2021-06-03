英國駐澳人員3日（周四）表示，與澳洲將針對自由貿易協定展開一輪談判程序，兩國期盼6月中達成協議。

與澳洲尋求貿易協定是英國脫歐後的策略重點之一，冀望與印度洋-太平洋地區建立更多的商業與外交連結。

英澳兩國6月表示，對於協議裡的多數議題已有共識，官方預估長期將為英國經濟產出增加5億英鎊（約7.084億美元）。

英國駐澳高級專員Vicki Treadell指出，儘管一些分歧點仍在，英國貿易部長Liz Truss與澳洲貿易部長Dan Tehan周四稍晚將進行會談。

(工商 )