本土疫情持續升溫，台灣「防疫神話」破滅，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒表示，如今疫情對台灣的衝擊已不只人命，而是連經濟都差不多要垮掉了，企業界、餐飲業、製造業都不知該怎麼辦；這波疫情會讓蔡政府「炸鍋」，現在民進黨內各派系都不太說話，只剩英系、網軍與綁樁在挺，繼續下去全黨就要跟著總統蔡英文一起陪葬。

施正鋒今日（3）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他觀察民進黨內新潮流、正國會派系都不太說話了，只剩下英系在挺，外加「1450」網軍跟綁樁；現在民進黨內只有立委高嘉瑜在說話，之前劉建國、林淑芬敢表達不同意見就被處罰，黨內中生代、太陽花學運的人則都唯唯諾諾。

施正鋒直言，大陸之前說要送台灣疫苗，蔡政府不要，「難道疫苗裡面會藏毒嗎？」民進黨的人若再不說話，就要跟蔡英文一起陪葬。施指出，前副總統陳建仁與現任副總統賴清德都具有公衛專業，小布希、柯林頓等人在美國總統任內，都會把部分工作交給副總統去做，但蔡應該不會相信賴；陳原本是規畫8月公投失敗的底牌，沒有打算要提早用，不然蔡、陳兩人關係好，應會由陳來領導。

施正鋒認為，民進黨新潮流押兩邊，一邊是賴清德，一邊是桃園市市長鄭文燦，蔡英文看起來不會讓賴在這次疫情表現。而民進黨這次應該是「過渡時期」了，民進黨2018年選不好，後來是靠抗中牌才得以連任，但這次要度過危機恐怕沒這麼容易。至於台北市市長柯文哲，這次在防疫大出風頭，施認為柯能擄獲年輕人的心，這也是柯未來政治空間的籌碼。

(中時新聞網)