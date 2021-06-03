防疫百菇禮盒大受歡迎，短短4天賣出250盒。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市農業局推動買菜免出門，提供網購「蔬菜箱」4天銷售突破283萬元。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中市長盧秀燕推薦每日限量500份的小家庭蔬菜箱，訂單大增。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

為鼓勵民眾網購民生物資，減少外出染疫風險，台中市流行疫情指揮中心日前線上記者會上介紹「全台普利共好商城」，推出霧峰區農會「蔬菜箱」等在地農、漁、畜優質產品，並祭出市民免運費優惠。在市長盧秀燕力薦下，每日限量500份的小家庭蔬菜箱與其他農產品訂單大增，短短4天總銷售額突破283萬元。

農業局表示，截至2日止，蔬菜箱成交2100筆、魚貨195筆、肉品232筆，另防疫百菇禮盒250盒、杏鮑菇水餃2220盒，4天總銷售額283萬5000元，已動員人力加速配送。農業局感謝民眾支持台中優質產品，強調各區農會與台中市魚市場等單位將持續供應，籲市民無須搶購。

農業局說明，「全台普利共好商城」是由各農漁會建立的線上商店平台，由霧峰區農會經營，市府農業局也在商城內建置「台中優質農產專區」，讓民眾只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用新鮮農特產品。

霧峰區農會推出內含10種新鮮蔬果與有機米的「蔬菜箱」、大安區農會推出內含香腸、貢丸、餡餅與水餃的「大安飛天豬農畜產品組合」、新社區農會推出含多種菇類的「新社百菇驚喜箱」，另也可透過普利共好網路商城連至「台中魚市場─販魚所 魚你同在」最鮮電商平台。

(中時 )