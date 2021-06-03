財政部3日指出，今年1、2月期1千萬元特別獎中獎發票至今還有4張未領，中獎人應在7月5日前領獎，否則將與千萬元大獎擦身而過。

財政部表示，1、2月期1千萬元特別獎中獎發票有2張為電商雲端發票，分別由foodpanda、蘋果App Store開出，其餘2張獎落統一超商台北市大安區建南門市及基隆市中正區義二路八方雲集，各買84元的飲料及鮪魚手捲、82元的15顆招牌水餃就中大獎。

至於3、4月期統一發票已在5月25日開獎，總共開出18張特別獎（1千萬元）及15張特獎（200萬元）中獎發票。1千萬元特別獎獎號為「59518250」；200萬元特獎中獎號碼為「81016847」。中獎民眾6月6日起可開始領獎，領獎期限至9月6日止。

而3、4月期統一發票3組頭獎中獎號碼分別是「22884739」、「80660537」及「62637675」；同時增開1組6獎（200元）獎號則為「187」。

(工商 )