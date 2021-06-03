農糧署與農改場人員勘查認雲林的柳橙受損400公頃、椪柑150公頃、葡萄柚30公頃，整體受損率達20％以上，達農業天然災害現金救助要點救助門檻。（雲林縣政府提供）

雲林縣柳橙、椪柑、葡萄柚受高溫乾旱且無灌溉水源影響，著果率不佳，目前果實偏小，農糧署與農改場人員勘查認雲林的柳橙受損400公頃、椪柑150公頃、葡萄柚30公頃，整體受損率達20％以上，達農業天然災害現金救助要點救助門檻。

雲林縣是全台柳丁主要產區之一，全縣約1453公頃，椪柑有424公頃、葡萄柚86公頃，去年九月後未再下過大雨，開花期缺水結果率很差，長時缺水果實長不大，老欉柳丁樹衝擊更大，每一棵都病懨懨。

古坑鄉麻園村果農吳鏡說，她接手管理公公的老叢柳丁園40年來，第一次看到果園花開得那麼多，果樹積極求生存，但花謝之後連細枝跟著乾枯，看起來要死不活，像「掛掉」一樣，沒甚麼生機，今年氣候實在太異常了。

吳鏡說，從去年九月到上周就沒有再下過一場比較像樣的雨，頂多只能淋濕表土，大概10天就要抽水澆灌補一次水，而且只有深水井才有水，淺井還很難抽到水，頂多只能噴一行就沒了。

斗六市崙峰里文旦農劉招男說，文旦園也一樣，今年著果率差、果實長不大，有水井的文旦園衝擊比較小，他2、3天就澆一次水，前幾天下雨，果實總算變大一點。

雲林縣府農業處建請農委會台南區農業改良場、農糧署中區分署前往古坑鄉主要產區勘查，確認整體受損率達20％以上。縣府已函文農委會建議把雲林縣柳橙、椪柑、葡萄柚公告為現金救助項目。

農改場人員表示，最近下幾次雨，果農需做更好的管理，保全順利結果的果實。農糧署則建議果農今年就申請設置滴灌系統，以確保未來開花時節有足夠的水分，也能增加結果率。

(中時 )