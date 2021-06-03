不甘疫情影響收入桃園男子改裝娃娃機台變賭博。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

疫情嚴峻娃娃機台無法營業，桃園市42歲傅姓男子因不甘疫情期間沒收入，將娃娃機台改裝成賭博電玩，以夾取骰子落地達成連線就能換取現金為噱頭，吸引民眾就算暫停營業仍入內把玩。警方查獲不法，傅男及鄧姓賭客分別依賭博、社會秩序維護法移送地檢署，相關事證另依「傳染病防治法」函送市政府裁處。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，現場原本放置選物販賣機，外面看起來已歇業，但是據報仍常常有人徘徊和出入，經多日埋伏，見時機成熟入內調查，果然發現一名賭客正在裡頭把玩賭博機台，當場查扣賭資13萬8210元和機板、賭具。

警方發現，現場是將不等數量的骰子放在多台選物販賣機中的透明盒中，賭客一次花40元夾取方盒，夾子放開落下時，盒內骰子滾動後出現連號者，可向現場負責人換取500至3000元不等的現金，此舉吸引民眾就算暫停營業也要入內把玩。傅男則辯稱都是因為疫情害的，政府規定要停業但店面、機台租金仍要付，迫不得已才鋌而走險加碼改裝機台希望吸引客人上門。

(中時 )