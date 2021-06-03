IC封測大廠京元電傳出有14名員工確診，公司表示已規劃全體員工快篩，今(3日)並在公司臉書貼出「京元電子展開全體7300位員工快篩！」的照片，表示「保護同仁、家屬、客戶、供應商，讓社會信賴 放心」不過，網友看了紛紛留言「這算是二次群聚吧」、「請問貴公司是在辦園遊會嗎？」、「一堆人群聚，是在辦家庭日嗎！」

京元電在官方臉書表示，6/3(三)起，京元電子展開全體7300位員工快篩！以降低潛在的工作環境風險，並進一步落實防疫措施，保護同仁、家屬、客戶、供應商，讓社會信賴 放心，並貼出2張照片，有不少網友留言表示，「請問貴公司是在辦園遊會嗎？這算不算群聚？」、「未分流快篩、未保持社交距離還將人集中起來，這個防疫觀念，哪裡讚了」、「一堆人群聚，是在辦家庭日嗎！還炫耀，怕別人不知道嗎！」、「請問這樣快篩的方式，可以讓人放心？安心嗎？」

苗栗縣議員曾玟學也在臉書PO出照片表示，上午陸續傳來京元電快篩現場的照片，讓人非常擔憂，外籍人員們被遊覽車一車車載來，現場也拉不開社交距離，這樣因為快篩造成的排隊和群聚，在雙北許多快篩站都發生過，這反而讓快篩現場充滿高度風險。

京元電在傳出員工確診後表示，公司從5月31日即進一步管制廠內員工流動、各廠區及樓層間管制流動，餐廳、超商等暫時關閉。同仁每天在內部防疫系統上申報健康狀況，已規劃在3天至4天內做全體員工快篩，目前生產線持續運作，第2季營運展望不變，不過，股價今日開低走低，終場收在42.2元，下跌1元，跌幅有2.31%。

京元電子今(3日)展開全體7300位員工快篩，引發苗栗縣議員曾玟學關注。(翻攝苗栗縣議員曾玟學臉書)

(中時新聞網)