貨輪撞高雄港！驚悚影片曝 2起重機倒塌：上面有人

高雄港70號碼頭今（3日）中午發生工安意外，一艘東方海外所屬貨櫃輪距離港邊太近，最終撞上橋式起重機致整座倒塌，而有兩名工人一度受困起重機內，所幸於近13時許救出，均無大礙未送醫，其中一名林姓工人趕緊向家人報平安後，則說，「現在肚子有點餓」。

據了解，事故發生於3日上午近12時，東方海外航運公司所屬之大型貨櫃輪，撞上高雄港70號碼頭的兩座橋式起重機，而起重機遭撞後先是撞擊一旁的貨櫃，下一秒即向後倒下，坍塌瞬間宛如電影場景，地面也揚起大量粉塵，港邊民眾全尖叫逃竄。

此事故共造成一名58歲張姓工人受傷，目前在阮綜合醫院救治，院方指出，其左前臂割傷，手腳有擦傷，另外，四肢活動自如，目前正進行抽血與X光檢查，仍在確定有無內傷。

而在事故發生後，高雄市副市長林欽榮偕同各局處立刻趕往現場了解，林欽榮指出，消防人員利用60公尺的吊車，救援高空中作業受困的2名工人，已於12點45分左右平安脫困，經消防局救護人員現場檢查，無須送醫。

另外，兩名工人脫困後，也立即打電話向家人報平安，其中一名林姓工人則說，他沒有外傷，「現在是肚子有點餓！」

陽明海運回應，3日外輪OOCL DURBAN於高雄港進港時，碰撞本公司所屬鴻明公司營運之高雄70號碼頭，與正進行船邊作業之陽明船舶，導致70號碼頭8號橋式機全倒、6號橋式機脫軌與場邊貨櫃部分倒櫃等狀況；事故發生後，經緊急調查，僅現場作業人員一人皮肉輕傷，即刻送醫後已無大礙，目前現場無人員傷亡或受困等情事，同時本公司船舶經目視與船長檢查報告無重大損傷，今日下午即安排潛水夫及驗船師確認是否具備適航性，後續相關處理，本公司將隨時更新。

(中時新聞網)