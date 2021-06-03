台灣本土疫情再升溫，中央流行疫情指揮中心今公布585例確診，包括364例本土，219校正回歸，2例境外。指揮官陳時中拜託大家，沒必要就不要返鄉，不要長距離移動，如果家裡要拜拜也請大家一次把東西購足，不要逗留太久，傳統市場的人流管制也要做好。

指揮官陳時中表示，疫情又有新的高峰，但不明顯，這兩天清查後，可以比較清楚看到走向，但是比較不好的跡象。尤其苗栗爆出34例，主要是移工造成的群聚。今天在苗栗這邊大規模先針對這家公司的員工7000多人展開全面性的篩檢。針對群聚的移工，將採一人一室先隔開，並協助苗栗在集中檢疫所的需求，希望能即時控制住。

陳時中指出，年輕人染疫的比例增加中，5/10前，20至39歲染疫的比例為34.4%，而這一波的疫情爆發至6/1，20至39歲染疫的比例降到19.9%，但今天的資料顯示，年輕人確診比例上升到25.2%，顯示出年輕人防疫鬆懈了。

陳時中說，好像前兩天疫情比較平穩，民眾的移動增加，群聚比較多，因此特別提醒年輕人還是要儘量把群聚減到最低。

另外6/14就是端午節，陳時中呼籲大家，沒必要就不要返鄉，不要做長距離移動，目前已經請交通部把端午節的連假期間把公共運輸量能量能維持在兩成，交通部現在積極跟我們的台鐵也好高鐵也好還有公路總局也好正在擬定相關計畫，呼籲在這段時間長距離移動恐怕會有把可能的傳染把他散布開來。

而端午節民眾難免會拜拜，陳時中表示，拜拜相關的東西，請大家一次購足，不要逗留太久，或去購物太多次，而傳統市場也務必做好人流管制，如果分流措施做不到的話，可能就要暫停，因為人流管制是現在很重要的事情。

(中時新聞網)