3日，東奧籌委會主席表示，已排除取消或延辦可能性。也就是說，在目前民意高張不樂見7月奧運舉行下，日本政府吃了秤砣鐵了心就是要辦這場國際體壇盛會。

日本民意調查一致顯示，擔心疫情擴大下，大多數日本人都希望東奧能再延遲一年後或乾脆取消算了。東京新聞（Tokyo Shimbun）3日也報導，東京都議會(Tokyo Metropolitan Assembly)大多數抱持相同看法。

不過，日刊體育報（Nikkan Sports）3日刊出東奧籌委會主席橋本聖子（Seiko Hashimoto）受訪內容中，這位也是運動員出身的主席指出，不能再向後延遲了。

朝日新聞（Asahi）也報導，日本首相菅義偉可能會在奧會與帕運後，解散國會與提前舉行大選，顯示日本政府一定要辦這場奧運決心。

不過，當初爭先恐後想要成為奧運選手村的城鎮，現在態度卻一百八十度大轉變地出現抵制潮。因為會擔心屆時遊客與運動員恐怕擴散新冠病毒，以及瓜分已經很緊張的醫療量能。

以東京的大田市（Ota City）為例，當地政府決定要把新冠疫苗優先施打接待參加東奧的澳洲運動員後，居民抱怨的電話就如同潮水一般，從四面八方灌入。

大田位於東京西北約80公里處，是澳洲壘球隊賽前訓練所在地，這支隊伍已於本周安抵並成為首支到日本的國家隊。

2日，非洲奧委會表示，位於日本福岡縣的久留米市（Kurume City），已不再出借場地給肯亞當賽前訓練營。

東奧再過7周就要開賽，而日本正與第4波新冠疫情作戰。由於日本疫苗接種率增速緩慢，加上包括東京在內的10個全國區域正處於緊急狀態中，計畫至20日才能解除。

雖然日本染疫規模不若歐美等地那樣地大，但最近這波疫情中，重症患者人數正在增加中。目前，染疫日人超過74.6萬，疫歿也超過1.3萬。

日本政府高級醫療顧問2日也曾表示，在目前這種新冠疫情下還要舉辦奧運，實在是不太正常。

(時報資訊)