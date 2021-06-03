經濟部今天公布紓困4.0的「商業服務業紓困方案」，對受疫情影響的內需型產業，如餐廳、咖啡廳、飲料店、KTV、美髮美髮店等，只要今年5到7月任一個月營收，較2019年同月，或今年3到4月月平均減少5成以上者，就提供企業一次性營運補貼，按全職員工數乘以4萬元給定額補貼。

如果是直接因疫情遭命令停業者，則是同時補貼企業與員工。公司部分可按每個人頭數領1萬，員工則每人領3萬元，外加勞動部的生活津貼加發1萬元，共拿4萬元。以上補助標準是有稅籍的商業服務業，就可以申請，經濟部估計百萬員工受惠。

經濟部次長陳正祺表示，為了避免直接接觸，這次紓困一律採線上申請，時間從6月7日至8月31日。申請採大幅簡化，只要填申請書、自提營業衰退50％證明文件、匯款存摺影本3樣即可，確認後會在1到2個工作天內匯到企業戶頭。

商業司表示，商業服務業紓困是因應疫情三級警戒所推出的新方案，跟去年要計算員工薪資的4成來發給不一樣，今年改定額給4萬，並考慮企業規模大小，按員工數定額去計算補貼款。按官方意思，是如此可以讓紓困更加快速到位。

陳正祺強調，發給補貼前提是企業不能解散或歇業，畢竟這次企業紓困，是希望讓企業挺過去，如此勞工就有希望，經濟就有成長。

至於悽慘的會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業等，則是延續過去的紓困作法，提供2021年4至6月薪資及一次性營運資金補貼。

紓困貸款的部分，同樣是針對營收減少達15％以上受影響事業取得資金、展延貸款。經濟部擔保專款增加120億到870億元，使保證融資額度擴增至8700億元。這次提高營運資金貸款額度至新台幣600萬元，並增訂2021年5月至12月受影響中小型事業，得申請利息補貼等措施。

(中時 )