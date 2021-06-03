國內疫情持續嚴峻，外貿協會拓展海外市場不停歇，貿協「臺灣生技醫療產業中東線上拓銷團」登場，邀集太豪生醫、麗台、嘉碩生醫、群曜醫電、沐恩生醫、杏澤科技、新世紀、新穎生醫、國鼎生技、生之寶、和康生技等11家業者，藉由線上平台開拓中東市場商機。

此次線上洽談依據業者屬性及需求，邀請多家重量級買主，包括UAE第一家引進COVID-19檢測試劑的Neoscience集團轉投資的Health Sapphire、跨國集團Ghassan Aboud Group旗下的Gaelan Medical，以及巴林具百年歷史的醫療保健經銷商Yousuf Mahmood Husain WLL和阿曼National Renaissance Sky集團等。

同時，參團廠商也對買主後續合作潛力表示肯定，太豪生醫的乳房腫瘤輔助診斷系統、群曜醫電開發的業界第一款磁控上消化道內視鏡都獲買主青睞，有意引進向當地醫療院所推廣。新世紀的智慧生理診斷醫療產品則獲得買主表達代理意願。此外，醫藥大廠國鼎生技表示，透過此次洽談，旗下抗Covid-19藥物未來有機會與當地醫藥通路商合作。

為能有效運用醫療資源並降低成本，中東地區各國紛紛投入智慧醫療建置，特別是早期診斷以及居家護理之相關系統，為協助國內業者開發此一商機，貿協透過數位平台，以線上型錄、線上發表會等方式行銷推廣，以及客製化安排線上洽談。

「臺灣生技醫療產業中東線上拓銷團」透過杜拜台灣貿易中心協助，當天共計11家中東地區買主，與我商進行40場次一對一視訊洽談。該團同時運用中東地區重要展覽Arab Health 2021 的線上平台，以EDM(電子報)、宣傳影片向潛在買主推廣我業者產品及服務，後續亦將持續安排洽談。

為持續開拓海外商機，貿協下半年特別針對中國大陸、東南亞、日本，韓國及北美等海外市場辦理一系列健康產業線上拓銷團，邀請智慧醫療、生技醫藥、創新醫材相關業者參加，透過線上洽談會、線上型錄、國際展覽平台等管道協助我商拓展商機。

(工商 )