因應疫情 群創啟動竹南廠外籍員工快篩 14:212021/06/03 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情嚴峻，封裝大廠京元電（2449）外籍員工染疫，面板大廠群創（3481）迅速啟動快篩，群創表示，關於近日苗栗出現染疫增加案例事件，群創光電落實照顧同仁的堅持與責任，以同仁的健康安全為第一優先考量，已啟動針對各類職務進行分組工作與居家辦公模式。 群創強調，已主動提供竹南廠區外籍同仁們免費快篩檢查，近日內進行，以確保遠離家鄉辛苦打拼的同仁們，在台灣能夠安心工作，健康生活。 同住家人先染疫 倫飛電腦1員工確診 大坑家庭群聚感染鏈 父親逝、子女染疫無法最後道別 (工商 ) #群創 #安心 #快篩 #竹南廠 #染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰金寶科技澄清染疫人數有誤 股價由黑翻紅 12:192021/06/03 財經 守住端午防線 花蓮推返鄉預約快篩 04:102021/06/03 地方新聞 通報延遲 確診數降不代表疫情趨緩 04:102021/06/03 焦點要聞 染疫翁砸病房 搭捷運逃回萬華 04:102021/06/03 焦點要聞 「染疫後曾在新北市府臨櫃上班」 經發局再添1員工確診 11:472021/06/03 生活 文化大學4學生確診 快篩陽性14人！PCR結果出爐 11:332021/06/03 生活 國民黨傾聽15行業訴求 醫療團體盼政府提供染疫醫療保險 09:382021/06/03 政治 《食品股》南僑泰國廠正常營運 第二期投資力拚明年啟動 13:252021/06/03 財經 土城長照33人染疫 99歲嬤不治 04:102021/06/03 焦點要聞 14人採陽 文大住宿生群聚感染 快篩隊出動 04:102021/06/03 焦點要聞 疫苗再不來 養護中心成群聚中心 04:102021/06/03 焦點要聞 財經熱門新聞 企業紓困4.0來了 員工薪資補貼每人4萬 - 財經 - 工商 京元電7300員工快篩照曝光 網驚喊：一堆人群聚是在辦家庭日嗎 - 財經 EPS跟萬海差不多 陽明、長榮只能當細漢？專家斷言更恐怖結局 - 財經 高端散戶慘賠嚇哭 網一看對帳單驚：內情不單純 - 財經 特斯拉玩完了？市占狂掉18％ 馬斯克1舉動種敗因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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