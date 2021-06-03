疫情嚴峻，封裝大廠京元電（2449）外籍員工染疫，面板大廠群創（3481）迅速啟動快篩，群創表示，關於近日苗栗出現染疫增加案例事件，群創光電落實照顧同仁的堅持與責任，以同仁的健康安全為第一優先考量，已啟動針對各類職務進行分組工作與居家辦公模式。

群創強調，已主動提供竹南廠區外籍同仁們免費快篩檢查，近日內進行，以確保遠離家鄉辛苦打拼的同仁們，在台灣能夠安心工作，健康生活。

(工商 )