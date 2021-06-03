40歲韓國女星全智賢2012年與高富帥老公崔俊赫結婚，今（3）日卻驚傳婚變，不僅全智賢經紀公司立刻澄清，崔俊赫隨後也用一張圖回應傳聞，表示「好想當全智賢老公」，證實只是烏龍一場，卻有網友挖出全智賢竟是個包租婆，不但坐擁7個房產，還幾乎市值都超過上億元。

全智賢的演技精湛，是南韓一線女演員，人氣高到全亞洲幾乎無人不知無人不曉，戲約和廣告代言更是多到接不完，KBS《全年LIVE》日前公布「2020韓星房地產富豪榜」，全智賢不負眾望拿下第3名，目前手上供握有7個房產幾乎都翻倍，現在脫手至少可以淨賺台幣5億元以上。

據韓媒報導，2007年，全智賢在首爾論峴洞買下5樓豪宅，2017年她還以現金購置市值325億韓圜（約新台幣8.4億元）的江南豪宅，如今總房產市值高達新台幣20億元，就算不脫手，光是每個月收租金就可以高達台幣300萬元，被封為「明星界的包租婆」。

事實上，不只全智賢是小富婆，老公崔俊赫也是富二代，身家約有400億韓元，近10億台幣，崔俊赫不僅父親是富商，母親是時裝設計師，祖母李詠姬則是設計師，同時也是一名教授，哥哥崔俊浩還是樂團「x-large」成員，一家人都大有來頭。

(中時新聞網)