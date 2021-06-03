韓劇《上流戰爭》收視爆棚，民眾最近在家防疫追劇的同時，也免不了對劇中三位女主角凍齡的外貌熱烈討論。尤其金素妍從《愛上女主播》到《上流戰爭》，五官的精緻度進展神速。法喬醫美診所邱浚彥總院長表示，有一個好看的鼻子對於五官的影響真的很大。

《上流戰爭》雖然劇情誇張又猛灑狗血，但對於目前許多宅在家裡悶到爆的民眾而言，不按牌理出牌的劇情其實挺療癒，柳真、李智雅、金素妍三位女主角也被起底，網友不只熱烈討論角色造型，也很好奇她們保養的秘訣，怎能都年過40歲的她們，還能凍齡如當年。

邱浚彥醫師在臉書解答民眾對隆鼻的疑問。（戴志揚翻攝）

尤其金素妍這次在《上流戰爭》的惡女形象再升級，演技遠遠超越20年前的《愛上女主播》，不但演技升級連五官也升級，網友紛紛大讚她「霸氣又精緻的鼻子實在太有戲了」。

台灣整鼻權威法喬醫美診所總院長邱浚彥醫師最近在臉書發表的文章指出，疫情嚴峻，民眾宅在家裡的時間比較長，有些人開始對自己的五官不滿意，不少民眾透過臉書諮詢，其中有一大部分是多年前使用矽膠隆鼻，最近鼻子開始攣縮，鼻頭往上轉，讓鼻子的形狀及長度的產生了變異，看起來又短又朝天。

邱浚彥表示，因為矽膠本身是不會與自己的組織結合的，長期放置鼻部的組織會變薄，且因為莢膜攣縮的因素導致鼻子越來越往上頂，形成有點「豬鼻子」的模樣。他建議想要隆鼻重建，以全自體肋軟骨來重建是選項之一，因為肋軟骨本身的支撐力較好，厚度跟硬度也足夠將攣縮的組織往下拉，最重要的是肋軟骨是自己的組織，所以不會有排斥的情形，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，術後避免菸酒，且不要過度清潔鼻孔，以及不要讓鼻子的傷口碰到生水，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

邱浚彥在臉書貼文也提到，不少愛美的民眾會問，「一定要用自己的肋骨嗎？用假體不行嗎？或是異體肋骨呢？」其實這些材料也並非完全不行的，只是每個材質都有自己的優缺點，還需要評估每個人重建前的狀況，如果是已經在發炎感染的狀況下，那就不建議再使用外來物，不管是假體還是異體肋骨都不建議。

第一，在感染發炎未控制好的狀況下，如果又放了其他的假體，而非自體的組織材料，擔心細菌藏在假體的孔洞中，難以完善治療感染的狀況。

第二，如果使用了異體肋骨，根據文獻報告指出，異體肋骨的吸收率比自體肋骨來的大，而且在反覆發炎的狀況下，會增加軟骨的吸收率，幫助客人重建隆鼻手術，為的不是一時的美麗，醫師都會往更長遠的方向去為客人著想。

「那如果只是對現在的鼻型不滿意，想要重建讓鼻型更好看，可以使用其他材質嗎？」

這個答案就是可以的，大部分會想要重建鼻子的客人都可以很清楚地描述對於現況不滿意的點在哪裡，那可以經由醫師的評估之下，與客人去討論出如何改善，可以使用什麼材質改善，如果客人只對鼻頭的形狀或高度、角度不滿意，就可以只針對鼻頭的部份去調整，那一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭的方面去塑型。

所以說隆鼻重建呢，不一定是真的要整組拿出來重換，如果客人很滿意鼻樑的現況，且也沒有發炎的症狀，原本的鼻樑部位就不會去變動，只要單純調整鼻頭，讓鼻部整體外觀看起來協調，且達到客人的訴求，也是屬於鼻部重建的一種。

(中時新聞網)