大陸女星劉詩詩、楊冪、唐嫣三人因合作電視劇《仙劍奇俠傳3》，因此三人建立了姊妹情誼，日後三人各自在演藝圈發展，感情逐漸轉淡，之後在螢光幕很少同框合體，近期三個人受邀出席時尚雜誌活動，三人世紀同框合影的畫面，火速登上微博熱搜，引起劇迷們討論。

劉詩詩、楊冪、唐嫣早期因拍戲而成為好友閨蜜，也各自在演藝圈擁有一片天，但也陸續傳出楊冪與唐嫣不合，即使同台也零活動，如今受邀參與時尚活動，三人的關係又成為大家關注的話題，並在一起大合照，所有女星並穿上黑色西裝，帥氣十足、時尚高雅，畫面中三人劉詩詩、楊冪、唐嫣同框，有網友也翻出他們三人的舊照對比，立刻引起粉絲的懷念。

三人世紀同框合影的畫面，立刻登上微博熱搜。（圖/微博)

2009三人共同演出《仙劍奇俠傳3》，這部古裝劇當年創造了高收視率，讓他三人走紅並累積了高知名度，因精湛的演技、豐富的劇本內容，使得許多觀眾印象深刻，相當喜愛這部電視劇，日前楊冪與劉詩詩互相勾手的畫面一曝光，並引起網友們的關注。

日前楊冪與劉詩詩互相勾手的畫面一曝光，引起許多網友們的討論。（圖/微博）

許多網友看到三人同框的照片不禁感動地回應在底下留言：「不禁流下了時代的眼淚」、「三位女星楊冪唐嫣劉詩詩時光好像並沒有改變什麼 但同時也將她們雕刻得愈發堅定和閃閃發光」、「我的童年回來了」、仙劍三花同框了」、有生之年系列嗎」、「誰能告訴我今年是哪一年」

(中時新聞網)