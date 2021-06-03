彰化新增15例確診攀高。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

彰化新增15例確診攀高。（截圖／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣疫情一波未平、一波又起，跨縣市的人流移動、未被匡列的接觸者發病、未被發現的潛在感染者，都是疫情再起的原因，再加上昨天新發現彰化麻將牌咖傳播鏈，形成了風雨欲來之勢。（示意圖／Shutterstock）

中央流行疫情指揮中心2日宣布單日確診增加本土病例364例、外境移入2例，校正回歸219例，總計585例，彰化縣增加15例，下午3點，彰化縣政府將召開線上記者會，民眾可以收看彰化縣長王惠美臉書，將詳細說明彰化縣新增情況。

陳時中表示，整體疫情似乎有新的高峰，跡象看起來不好，年輕人也染疫增加，苗栗還爆發34例，是移工群聚。人流管制是目前最重要的事情。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，彰化縣疫情一波未平、一波又起，跨縣市的人流移動、未被匡列的接觸者發病、未被發現的潛在感染者，都是疫情再起的原因，再加上昨天新發現彰化麻將牌咖傳播鏈，形成了風雨欲來之勢，牌友到處搭牌流動，再傳播給家人、職場和社區接觸，讓南彰13鄉鎮都有淪陷的危險。

葉彥伯表示，縣內10家醫院已成立PCR檢測站，期間有打牌打麻將、玩十三支的牌咖們都要留心了，病毒有14天的潛伏期，且沒有發病的前3天就傳染力，以彰化昨天176確診個案分析，有症狀個案144案、無症狀個案32案。今天又再新增15例。

彰化縣衛生局昨天公布5處牌友玩麻將、打十三支據點，確診者坦承，每處都有10幾人聚集泡茶、玩牌，衛生局已經展開大防堵動作了，這些人周遭親朋好友都匡列，至少也要數百人。埤頭鄉公所今天大清消，感染雖是民代，不是公所的員工，也沒有到公所，但是代表會就在樓上，員工心驚驚，不少鄉民更是怕怕。

(中時 )