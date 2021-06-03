俗話說，吃虧就是占便宜，搜狐網命理專欄點名，獅子座、白羊座、摩羯座、射手座天生大智若愚，他們做人大氣，不僅不愛與人計較，還很樂於奉獻，自然能收穫一大群忠誠的朋友，一生都會有好運相隨。

▍1. 獅子座

獅子座天生就是重情重義之人，他們淡泊名利，相較於金錢，更看重友誼，很願意為朋友付出。獅子座在與人交往的過程中，十分會替別人著想，即使自己吃虧也會讓朋友有所收穫，雖然看起來傻乎乎的，卻因此累積了一大群忠實的朋友，他們一生都會非常幸福。

▍2.白羊座

白羊座與人相處時最講究人情與義理，總是真心對待身邊的每一個人，他們若遇到好事，都會大方分享給好友。不管自己陷入任何難關都不會出賣朋友，更不會在背後陷害，因此朋友很多。當白羊座遇到困難的時候，身邊的朋友們也會在第一時間站出來給予幫助，人緣非常好。

▍3.摩羯座

摩羯座個性誠實樂觀，屬於樂於奉獻的人。他們認為做人就該真實且有感情，因為性格單純，所以不會在小事情上計較，加上富有一顆寬容的心，能夠原諒朋友的錯誤。他們很看重情義，自然會獲得大家的喜歡。摩羯座的領導能力很強，做事情的時候踏實穩重不浮誇，有了目標就會堅定走下去，往往在歷經一番努力之後，就能在事業上獲得成功。

▍4.射手座

射手座很平易近人，個性溫柔、親和力十足，能夠用善良之心對待他人，即使是陌生人也會被他們照顧。他們不喜歡為了名利而斤斤計較，做事情的時候總會站在別人角度去思考。他們遇到難題會與大家商量，不喜歡咄咄逼人，會盡量把大事化小，做人做事都相當圓滑，不得罪任何人。而他們的善良會為自己種下好運，最終能夠收穫幸福和美好。

(中時新聞網)