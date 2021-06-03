管你是逃難潮還是開學潮！近期赴美民眾大增，長榮航空桃園飛洛杉磯更從7日起由原來每周3班調整為每周7班，創疫後首度增班。華航、長榮今日更同時通知旅行社，北美線商務艙漲價最多2.6萬元，漲幅約10％到20％，豪經艙近5000元、經濟艙也上看4000元，漲幅介於8％到10％間，要去美國要有多花錢的心理準備了。

美國大量施打疫苗，7月有望正式解封，近期赴美民眾暴增，從5月中旬開始，飛北美的班機載客率暴衝，近日飛美商務艙、豪華經濟艙均一位難求，經濟艙也出現好久沒見的百位數旅客，推估是僑民陸續返回美國，也可能是赴美打疫苗。

雖然桃機不斷強調，6至8月原就是飛美旺季與台灣疫情無關，對台灣防疫有信心，不過旅客湧現也是事實，訂位吃緊的狀況除了加班，就只能漲票價，航空雙雄今天同步公告，北美線商務艙、豪經艙、經濟艙票價同步喊漲。

旅行社業者透露，長榮主要漲商務艙，其中紐約一張票要多26000元，漲幅是所有航線之冠，芝加哥也破萬，至於洛杉磯、舊金山、西雅圖等航點，也至少5000元。

華航則是商務艙、豪經艙、經濟艙票價同步喊漲，商務艙最多漲12000元，豪經艙在4000~5000元間，經濟艙最多漲4000元，整體而言都是不小漲幅，對於現在才要訂票去美國，不管是打疫苗，或是返回校園與工作崗位的「海歸」，都有影響。

(中時 )