長照機構成本土疫情重災區，中央流行疫情指揮中心昨被媒體問及實際染疫情況時，不透露實際感染人數，今有媒體踢爆指揮中心實際都能掌握相關統計後，指揮中心也宣布全台現有60家長照機構被波及，昨所提及的30家都不是住宿型，目前所有類型的機構合計有180人染疫。

指揮中心昨回應媒體對長照機構實際感染數時，以「無額外細節可提供」回應。今有媒體從長照司不具名官員得知，政府其實設有「長期照護機構感染管制查核資訊系統」，指揮中心理應有相關統計。

媒體今問及指揮中心不願公開的理由，醫療應變組羅一鈞回應，長照機構的部分，廣義來說包括長照、護理、精神照顧、復健、社福等，衛福部每天都會透過這些機制，請機構回報，類型有包含住宿型、居家型等。昨天大家問的30家長照機構，都不是住宿型機構，住宿型機構有23家，所有類型合計則有60家。60家機構中，包含長照機構37家、護理機構5家、精神照護/復健機構3家、社福機構15家。

羅一鈞說，我們統計的都是第1次確診的人數，包含47名工作人員，133名非工作人員，都在通報的資料中。衛生局疫調後的數據有通報落差，各縣市公布的會比較詳細，我們不是每天都會追著問增加幾個，基本上是掌握受影響狀況，看看是否需要人力支援。

對於「無額外細節可提供」一說，羅一鈞說，不是沒有人數可以提供，而是有各自的細節、故事、發展的脈絡，像是新北土城、台北信義的機構，指揮中心都會交代。若有具體的群聚事件，疫調報告出來會詳細說明。

至於醫院的感染為何不公布？羅一鈞說，醫院員工都在雙北生活圈，公布的話會造成打擊，若有群聚進而影響社區、病房清空等，衛生局也會匡累調查，各位有詢及相關的事件，我們也會做說明。專家諮詢小組召集人張上淳表示，許多醫院的同仁都是從社區進來，有時候初步篩檢沒看到其他的事件。對於到底是否院內感染，有些容易，有些不容易，要說明不太容易區分。

(中時 )