隨著COVID-19疫苗接種覆蓋率增加，美國等西方國家今夏準備讓已接種的人重拾擁抱、聚會等活動，反觀接種進度緩慢的國家正面臨嚴峻疫情，專家擔心世界將出現「疫苗種族隔離」。

「紐約時報」指出，全球在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情籠罩下進入第二個年頭，世界清楚且殘酷地一分為二：有些國家有充足疫苗，有些則無。

美、英、以色列等至少一半人口已接種一劑疫苗以上的富國，新增染疫人數驟減，已準備回歸正常生活；但一些較匱乏的國家苦於無法大量接種，且經濟耗損、公衛體系不堪負荷，面臨大流行以來最嚴重的疫情。

這種狀況出現於馬來西亞、尼泊爾及其他亞洲國家。但少有地方像南美洲那麼糟，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，南美的新增確診率全球居冠，過去一週，烏拉圭、阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭全在每10萬人確診病例最多的前10名。

專家們表示，無論是在這些地區或全球，想擺脫疫情的唯一之道就是快速增加疫苗接種。目前美國與歐洲接種速度領先，其他許多國家瞠乎其後。

根據牛津大學「數據看世界」（Our World in Data）計畫資料，以北美為例，每百人已接種60劑；南美每百人僅27劑；亞洲21劑；非洲更是低到每百人僅2劑。

美國杜克大學（Duke University）研究人員指出，約需110億劑疫苗供世界70%人口接種，才能粗略達到全球群體免疫的門檻，但目前進度遠不及此。

倫敦政經學院社會學家李奇蒙（Matthew Richmond ）說，美歐疫苗覆蓋率快速增加，已接種者可望於今夏再次相擁、旅行和聚餐，但與此同時，富國持續限制與疫情嚴峻國家的旅行往來，世界恐怕會出現某種「疫苗種族隔離」現象。

(中央社)